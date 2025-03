Mariah Carey vence processo de direitos autorais sobre "All I Want for Christmas Is You"

Por Blake Brittain

(Reuters) - A cantora pop Mariah Carey venceu uma ação judicial que a acusava de ter copiado ilegalmente elementos de seu megahit natalino "All I Want for Christmas Is You" de uma música country de mesmo nome.

Em uma decisão na quarta-feira em Los Angeles, a juíza distrital dos Estados Unidos, Monica Almadani, disse que os compositores de "All I Want for Christmas Is You", Vince Vance and the Valiants, não conseguiram demonstrar que sua música era objetivamente semelhante à de Carey para sustentar o caso de violação de direitos autorais.

Os advogados dos compositores, os advogados de Carey e os porta-vozes de sua gravadora, Sony Music, não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a decisão nesta quinta-feira.

A música "All I Want for Christmas Is You", de Vince Vance and the Valiants, foi lançada em 1989 e alcançou as paradas country da Billboard durante as temporadas de festas na década de 1990.

A música de Carey apareceu em seu álbum de 1994, "Merry Christmas", chegando ao topo da parada Billboard Hot 100 em todas as temporadas de festas desde 2019.

Andy Stone, que se apresenta como Vince Vance, e o coescritor Troy Powers entraram com o processo em 2023. Eles disseram que a canção de Carey copiou a "comparação estendida entre um ente querido e as armadilhas do luxo sazonal" e outros elementos líricos e musicais da canção deles, solicitando pelo menos US$20 milhões em indenização.

Carey respondeu no ano passado que as músicas eram "completamente diferentes" e argumentou que quaisquer elementos semelhantes eram comuns a muitas músicas de Natal, como "neve, visco, presentes sob as árvores de Natal e o desejo de ter um ente querido no Natal".

(Reportagem de Blake Brittain)