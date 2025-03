Lynn Painter e Alexene Follmuth trazem romances adultos à Bienal do Rio

As autoras de romances adultos Lynn Painter e Alexene Farol Follmuth estão confirmadas na Bienal do Livro Rio 2025, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Painter e Follmuth vão trazer novidades para os fãs de seus romances adultos. As autoras norte-americanas marcarão presença no palco Apoteose, que terá curadoria de Thalita Rebouças, Clara Alves, Rosane Svertman e Clélia Bessa.

Lynn Painter vai comparecer à bienal no dia 14 de junho. A chegada da escritora ao Brasil vai coincidir com o lançamento de seu novo romance, "Sorte no amor" (Intrínseca), e vai seguir o mesmo universo de seu sucesso "Amor por engano" (Intrínseca). A autora, que se tornou um fenômeno no TikTok e entre o público jovem, já vendeu mais de 350 mil exemplares no Brasil.

Alexenne Farol Follmuth estará na bienal em 15 de junho. Ela tem como principal sucesso "Noite de Cavaleiros" (Alt), que a colocou na lista de best-sellers do New York Times, e que vai ganhar adaptação em um filme produzido pela Netflix.

Bienal do Livro Rio 2025 terá curadoria diversa e abordará discussões de temas contemporâneos. Entre as novidades para a edição deste ano estão um Labirinto de Histórias, uma roda gigante, a praça Além da Página e um escape room, além de diversas atrações do mercado literário do Brasil e do mundo.