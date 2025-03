Efeito 'Coringa': Luigi Mangione vira estrela após ser acusado de matar CEO

Hoje, nos EUA, a série "Law & Order" apresenta um episódio baseado em Luigi Mangione, acusado de assassinar em dezembro o CEO da empresa de planos de saúde UnitedHealthcare. Esse é só mais um exemplo de como o suposto criminoso se tornou uma estrela, com uma legião de fãs e admiradores, inclusive no Brasil.

Segundo a polícia, Mangione supostamente estava furioso com a indústria de planos de saúde americana. Em um manifesto, ele teria chamado os responsáveis pelos planos de "parasitas". As cápsulas de bala encontradas no local do crime tinham as inscrições "deny", "delay" e "defend" [negar, atrasar e defender], em referência às táticas das empresas para evitar pagar os valores reivindicados pelos segurados.

Desde que foi identificado, chamou atenção com seu visual e estilo. Tratado nas redes sociais como um "herói bonitão", Luigi ganhou admiradores que logo passaram a vasculhar sua presença nas redes sociais e produzir vídeos em sua homenagem. Montagens de fotos de Luigi acumulam milhares de curtidas em redes sociais como o X e o TikTok.

A suposta motivação de Mangione também fez com que admiradores vissem nele uma espécie de "Robin Hood moderno" e doassem milhões para sua defesa. Luigi, usado como "símbolo" em publicações críticas a outros bilionários, já arrecadou mais de 720 mil dólares em doações para sua defesa, mais de R$ 4 milhões na cotação atual. Um doador anônimo contribuiu com 36 mil dólares na última semana, mais de R$ 206 mil.

Em um efeito "Coringa", até o visual de Luigi passou a ser imitado. O modelo de jaqueta usado pelo criminoso no momento do assassinato se esgotou. As blusas vestidas por Luigi no tribunal, como o suéter de lã Merino vinho da marca Nordstrom, também se esgotaram. Um mocassim usado pelo suspeito em outra aparição virou assunto na imprensa internacional, que repercute "a inesperada e persistente influência de Luigi na moda".

O suspeito também tem recebido um alto volume de cartas na cadeia, e suas respostas têm repercutido. "Estou impressionado e grato por todos que escreveram para compartilhar suas histórias e expressar apoio. Esse apoio transcendeu divisões de classe, política e raça, de forma que correspondências têm inundado o centro de detenção, vindas de todo o país e do mundo. É impossível responder a todas, mas saibam que eu leio cada carta que recebo", escreveu Mangione, em mensagem enviada da cadeia. Ele, inclusive, criou um sistema para catalogar e divulgar quais correspondências foram recebidas por ele, sem revelar quem são os remetentes.

Querida Karen, sua carta me fez chorar. Sinto muito pelo que você e sua filha precisaram passar. [...] Vou pendurar a foto e a carta de vocês na minha cela. Sua filha é abençoada por ter uma mãe que a ama tanto e luta implacavelmente por ela. Luigi Mangione, em carta, respondendo a mulher cuja filha tem doença grave

Defensores de Luigi Mangione se reúnem na porta do tribunal, em Nova York Imagem: Getty Images

Admiradores e defensores também se reúnem do lado de fora do tribunal para apoiar Mangione nas audiências. Cartazes com os dizeres "libertem Luigi", "unidos por Luigi" e "cuidado antes de custos" são vistos nesses protestos. Até "pulseirinhas da amizade", como as que se popularizaram nos shows de Taylor Swift, são feitas em homenagem ao suspeito.

"Fã" faz pulseirinhas da amizade em homenagem a Luigi Mangione em frente a tribunal, em Nova York Imagem: Getty Images

Rumores de que Mangione teria gravado vídeos pornográficos reforçaram o apelo do suspeito. A advogada que representa Luigi, porém, negou que ele tenha aparecido em uma 'sextape".

O episódio de "Law & Order" que vai ao ar hoje tem o título "Folk Hero", ou "Herói do Povo". O vídeo promocional diz que o enredo foi "arrancado das manchetes" e conta a história de um "suspeito de assassinato que inesperadamente ganha seguidores e se torna um 'herói clandestino'".