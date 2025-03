Lucas Lucco revela que perdeu contrato após vídeo íntimo vazar nas redes

Lucas Lucco, 33, revelou que perdeu um contrato publicitário após postar, sem querer, vídeo de seu pênis nas redes sociais em dezembro passado.

O que aconteceu

Lucco primeiro explicou como ele próprio vazou, "sem querer", a genitália em vídeo enquanto estava no banheiro. O sertanejo contou que o banho é um momento em que está "com a cabeça boa para conversar" com os seguidores. "Coloco o celular lá e enquanto tomo banho vou falando. E isso gera intimidade com as pessoas, proximidade", declarou durante participação no podcast Flow.

O sertanejo esclareceu que se afastou um pouco durante a gravação, não percebeu que seu órgão estava aparecendo e postou. "Para piorar a situação, eu ainda dei uma lavada [no pênis no momento da filmagem] porque [eu não percebi]. Com a mão molhada mesmo, cliquei em avançar e postei. Fui para uma reunião importante, o meu irmão me ligando sem parar, quando sai me falaram".

Ele contou que na época tinha contrato com uma marca de uísque em um evento com o cantor Post Malone, mas a empresa cancelou e ele perdeu a parceria com a marca. "Eu perdi um trampo no dia. Ia para um evento com Post Malone, ia conhecê-lo, estava muito empolgado, e os caras falaram 'se fosse semana que vem, tudo bem, mas o evento é amanhã [dia seguinte ao vazamento do nude]'. Era uma marca de uísque, eu fiquei revoltado. O que tem a ver?".

Lucas Lucco também disse que agora só toma banho de cueca. "Comecei a criar minha marca de cueca e agora só tomo banho de cueca", completou, ressaltando que se tivesse sido proposital, ele teria criado um perfil no OnlyFans para lucrar.