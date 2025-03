Letícia Sabatella após ter cachorros adotados: 'Houve um erro'

Letícia Sabatella, 54, fez um novo desabafo após ter seus cachorros, Bertoldo e Bebê, dados para adoção sem seu consentimento.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (20), a atriz voltou ao seu Instagram para demonstrar sua indignação com o ocorrido. Sem citar o nome da pessoa, Leticia disse que ela precisa admitir que errou. "Eu estou me preparando agora para sair para levar minha mãe para tomar sol. E só quero dizer uma coisa, prefiro tratar essa história ainda como um grande equívoco, onde as pessoas podem até se arrogar algumas iniciativas bem intencionadas, mas tem uma hora que o equívoco tem que ser desfeito e a gente tem que admitir que 'opa, me enganei', 'opa, agi por um impulso e julguei mal'", iniciou ela.

Sabatella ainda mandou um recado, dizendo que está dando todas as respostas que a tal pessoa quer. "Como ela mesma fez várias perguntas sem respostas, eu estou dando as respostas para ela. É só ela ouvir as respostas. Onde eu estava, porque eles estavam com essa veterinária, porque eles ficaram na hospedagem que ela cuida. Então, as respostas estão sendo dadas. Ela precisa ouvir e admitir que houve um erro e que a gente precisa corrigir".

Na quarta-feira (19), Letícia expôs a situação na rede social. Ela contou que seus dois cachorros tinham sido dados para adoção. A atriz disse que já tomou as medidas legais e relatou que a atitude foi tomada por alguém que fazia parte da rede de apoio dos bichinhos.