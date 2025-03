Leo Dias se retrata após dizer que pai de Neymar pagou para não vazar vídeo

Leo Dias se retratou, na noite de hoje, após afirmar que o pai de Neymar teria feito pagamento de R$ 80 mil para evitar que vazasse na imprensa um suposto vídeo do atleta em uma festa privada com várias mulheres, entre as quais a profissional do sexo Any Awuada.

O que aconteceu

Leo admitiu que o comprovante do suposto pagamento de R$ 80 mil que teria sido feito por Neymar pai, que ele alegou ter tido acesso, era "falso". O apresentador do Fofocalizando (SBT) afirma que chegou a essa conclusão "após uma rigorosa investigação e checagem dos fatos" e que, por esse motivo, gravou vídeo em que se retrata e pede desculpas publicamente ao genitor do atacante do Santos.

Venho publicamente me retratar sobre uma informação veiculada recentemente na qual foi divulgado que Neymar pai teria realizado um pagamento no valor de R$ 80 mil, num Pix, com o objetivo de evitar que vídeo envolvendo seu filho, Neymar Jr., fosse divulgado, após um evento ocorrido no dia 10 de março. Após uma rigorosa investigação e checagem dos fatos, constatou-se que o comprovante do pagamento de R$ 80 mil, a que o jornalista teve acesso, era falso e que, portanto, a informação divulgada era incorreta.

Leo Dias

Jornalista destacou que sua retratação é sobre Neymar pai ter feito pagamento de R$ 80 mil, não sobre a presença de Neymar Jr. na suposta festa com mulheres, que teria ocorrido no dia 10 de março, em uma chácara no interior de São Paulo. "A assessoria de imprensa de Neymar não negou a presença de Neymar Jr. na casa onde aconteceu o evento. Sendo assim, Neymar pai não efetuou qualquer pagamento nesse sentido. Peço desculpas ao Neymar pai pela tal situação".

O apresentador do SBT disse, ainda, que Any não apresentou qualquer prova sobre a presença de Neymar na suposta festa. "A entrevistada não apresentou qualquer vídeo ou imagem que comprovasse o que afirmou, nem mesmo qualquer outro tipo de prova que confirmasse a sua narrativa. Com o esclarecimento de todos os fatos, não se pode afirmar a existência de qualquer vídeo com a imagem de Neymar e a narrativa de Any é apenas a sua versão unilateral. Peço desculpas ao Neymar e seu pai e reitero meu compromisso com a responsabilidade jornalística e veracidade das informações divulgadas".

Splash entrou em contato com a assessoria de Neymar para pedir um posicionamento e aguarda retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Entenda o caso

Leo Dias divulgou em seu site e no Fofocalizando, do SBT, que Neymar teria participado de uma festa com amigos e várias profissionais do sexo no começo deste mês. O jornalista chegou a entrevista ao vivo Any Awuada, que afirma ter recebido R$ 20 mil para transar com o jogador.

Na ocasião, Any disse no SBT que cerca de 20 profissionais do sexo teriam sido contratadas e que, além de Neymar, estavam na festa dez amigos do atleta. Ela também disse que todas as meninas tiveram seus celulares retidos e que a festa teria chegado ao fim após a esposa de um dos rapazes chegar na chácara e armar um "barraco".

O helicóptero de Neymar foi visto na chácara onde teria acontecido a suposta festa. Na ocasião, a assessoria de imprensa do atleta negou que ele tenha participado do evento e disse que a aeronave "pode ter sido vista" no local porque o atacante costuma "emprestar" seu helicóptero para amigos e familiares.