Khloé Kardashian está sem sexo há muitos anos: 'Virei virgem novamente'

Khloé Kardashian, 40, revelou que está há muitos anos sem fazer sexo.

O que aconteceu

A influenciadora contou que leva uma vida sem sexo. A revelação foi feito durante um episódio do reality show The Kardashians.

A declaração ocorreu durante uma conversa cabeleireiro Chris Appleton, em uma viagem à Itália. "Vamos fazer a Khloé transar!", brincou o amigo. "Você ficou obcecado ao saber que não tenho relações sexuais. Ele ama o fato de eu estar há vários anos sem transar", respondeu ela.

A irmã de Kim Kardasian disse que se sente virgem novamente. "Eu apenas não tenho tido uma vida íntima há muito tempo. Então, voltamos ao ponto de partida. Virei virgem novamente", disse.

Khloé afirmou que poderia conseguir alguém para fazer sexo, mas não tem interesse. "Posso conseguir alguém para transar comigo, eu só não quero transar. Gente, a minha vida amorosa é inexistente", completou.

O último relacionamento amoroso de Khloé foi com o jogador de basquete Tristan Thompson. O casal rompeu em 2022 pouco antes do nascimento do segundo filho deles.