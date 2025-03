Kate Winslet entrega atuação gigante no drama de guerra 'Lee'

Dos desfiles de moda em Nova York nos anos 1930, Elizabeth Miller foi parar na linha de frente na Segunda Guerra Mundial na década seguinte. "Lee", estrelado por Kate Winslet, conta essa história incrível.

O filme que chega agora à Max teve uma produção tumultuada, por falta de orçamento. A estreia na direção da diretora de fotografia Ellen Kuras levou oito anos para ficar pronta, e Kate Winslet chegou a pagar do bolso os salários da equipe durante alguns períodos.

Valeu a pena. Lee era uma modelo de sucesso nos Estados Unidos. Na Europa, vê a guerra chegar diante dela e, então, usa sua obstinação e talento natural para fotografar como uma forma de atuar ao lado dos aliados. No entanto, os percalços e os perigos de suas jornadas trazem uma mudança brutal da forma de ela ver o mundo.

Há uma série de cenas muito emocionantes, e Kate Winslet é realmente uma das gigantes de sua geração. Um filme obrigatório.

"Lee", 2023

Direção Ellen Kuras

Elenco Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgard

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

"Conclave" cria um thriller usando a eleição do papa

Não é preciso ser católico ou ter admiração pelo papa e pelo Vaticano para ter uma experiência incrível diante de "Conclave". O grande filme britânico do ano passado constrói uma teia de tramas pesadas, que chegam ao crime, no ambiente de escolha do próximo papa. É praticamente um thriller, e conta com um ator incrível como Ralph Fiennes, num elenco estelar no qual brilha também Stanley Tucci. "Conclave", 2024 | Direção - Edward Berger | Elenco - Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow | Classificação - 12 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon

Angelina Jolie dá vida a Maria Callas em filme denso

Interpretar a maior diva das óperas se tornou um projeto essencial para Angelina Jolie. Como uma produtora à frente das filmagens, a atriz teve a parceria de um diretor que sabe criar cinebiografias: Pablo Larrain, que já levou às telas as vidas de Jackie Onassis e da princesa Diana Spencer. O filme é bonito, denso e um tanto melancólico. Causa reações díspares em quem assiste. Mas Angelina está espetacular. "Maria Callas", 2024 | Direção - Pablo Larrain | Elenco - Angelina Jolie, Pierfranceso Favino, Alba Rohrwacher | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, Prime Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO...

Atriz de "Grey's Anatomy" volta em uma minissérie polêmica

Ellen Pompeo sabe que será difícil afastar sua imagem da personagem central de "Grey's Anatomy", série que arrasta um grande público por 16 anos. Certamente, ela precisa de projetos que repercutam bastante.

E é exatamente isso que ela tem em "Uma Família Perfeita", minissérie de oito episódios que parte de fatos reais para contar uma história pesada. Ellen e Mark Duplass interpretam um casal que tem três filhos biológicos e decide adotar mais um.

A escolhida é Natalia, uma menina com nanismo. A dedicação dos pais adotivos faz com que ela seja carinhosamente recebida. O casal foi informado que a menina já passou por um processo de adoção e foi devolvida, mas não teve mais informações sobre esse episódio.

Logo, surge a dúvida: Natalia pode ser uma adulta fingindo se passar por uma criança. O caso ganha uma exposição midiática absurda, e o próprio casamento dos pais adotivos começa a ruir. Tudo avança numa tensão crescente, e a minissérie realmente dá uma nova vida a Ellen Pompeo.

"Uma Família Perfeita", 2025

Criação Kattie Robbins

Elenco Ellen Pompeo, Imoge Faith Reid, Mark Duplass

Classificação 10 anos

Onde Disney+ (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Depois do blockbuster quase apocalíptico "Guerra Civil", Wagner Moura volta em minissérie que estreou com episódios semanais e promete bastante. Ele e um amigo, delinquentes de pouco sucesso, fingem ser policiais da unidade antidrogas para assaltar uma mansão no campo. E, por ironia, escancaram uma das maiores operações de tráfico na América, com consequências terríveis. Ao que parece, mais um acerto na carreira internacional do brasileiro. "Ladrões de Drogas", 2025 | Criação - Peter Craig | Elenco - Wagner Moura, Brian Tyree, Marin Ireland | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

As seis temporadas de 'Supergirl' estão agora disponíveis. É a chance de muita gente dar valor a uma das produções de super-heróis mais bem resolvidas do streaming. As aventuras da prima do Superman, que como ele tem aquele pacotão de poderes, se desenvolvem em tramas com humor e inteligência. Talvez a bonitinha Melissa Benoist pareça não ter tanta superforça para o papel, mas acaba ganhando o público aos poucos. "Supergirl", 2015-2021 | Criação - Ali Adler, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg | Elenco - Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood | Classificação - 12 anos | Onde - Max

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Marte Ataca!"?

Em 1996, Tim Burton já era um dos senhores do poder em Hollywood. Vinha de um sucesso atrás do outro, e, quando decidiu fazer uma sátira aos filmes de invasões extraterrestes dos anos 1950, todos quiseram atuar.

Assim, "Marte Ataca!" tem um elenco que poucas produções poderiam ostentar: Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Annette Bening, Glenn Close, Danny DeVito, Martin Short, Natalie Portman, Jack Black e mais um punhado de astros.

Burton colocou essa constelação para atuar envolvida por efeitos especiais propositalmente vagabundos, em cenas com alienígenas de fantasias emborrachadas e com as piores intenções em relação à Terra.

O filme é genial, mas algo não deu certo, e a bilheteria ficou bem abaixo do esperado. Talvez por ser destinado a cinéfilos que tivessem as referências da antiga sci-fi para entender as piadas. Numa revisão agora, é fácil ver que se trata de um biscoito fino para as massas.

"Marte Ataca!", 1996

Direção Tim Burton

Elenco Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker

Classificação 14 anos

Onde Max, ClaroTV+, Amazon (Trailer)

Irmãos Russo e os perigos da tecnologia

"The Electric State" é uma aventura retrô futurista que imagina um mundo após uma guerra entre a humanidade e robôs animados por inteligência artificial. É um filme para toda a família, Millie Bobby Brown e Chris Pratt à frente. Mas é, acima de tudo, uma forma de seus diretores, os irmãos Joe e Anthony Russo, refletirem sobre temas contemporâneos. "O mundo está conectado como nunca foi possível, as pessoas alcançam lugares muito além de sua zona de conforto. Ao mesmo tempo, há perigos nessa evolução."

"Ladrões de Drogas" e sua química perfeita

"Ladrões de Drogas", criada por Peter Craig, famoso por histórias como "Top Gun: Maverick", "Jogos Vorazes" e "Gladiador 2", poderia ser mais uma série ancorada no clichê de histórias de ação e thrillers policiais. Há muitos ingredientes que poderiam, se mal conectados, resultar em uma trama confusa e que atira para lados demais. Na verdade, a trama atira muito para muitos lados, mas consegue, muito por conta de um raro equilíbrio, dar sentido ao caos que se instala em fogo brando que se intensifica a cada sequência.

"Branca de Neve" rebaixa príncipe; veja mudanças

O live-action de "Branca de Neve" chegou aos cinemas brasileiros, trazendo uma nova roupagem para o clássico que revolucionou a história da animação. Com Rachel Zegler e Gal Gadot no centro da trama, algumas alterações foram necessárias para adaptar o texto para os dias atuais ou dar mais camadas para a trama. As mudanças podem incomodar os fãs mais ferrenhos da animação. Para entrar no clima da estreia, Splash separou algumas das principais diferenças entre o filme live-action e a clássica animação da Disney.