João Pedro teme Paredão com irmão no BBB e recebe apoio de Delma: 'Não sai'

Colaboração para Splash, no Rio

Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (20), João Pedro desabafou com Delma sobre suas expectativas para o próximo paredão do BBB 25.

O que houve

O brother afirmou estar convencido de que enfrentará a berlinda ao lado do irmão. "Esse paredão é eu e meu irmão", declarou João Pedro.

Delma tentou confortá-lo, dizendo que eles não seriam eliminados. "Não sai não", disse a sister, tentando incentivar o brother a manter a calma.

Apesar do apoio, João Pedro repetiu sua previsão, demonstrando estar conformado com a possibilidade. Delma, por sua vez, afirmou que caso vá, sairá feliz. "Vou dizer uma coisa para você. Se eu for, eu sei que tô muito feliz", disse.

