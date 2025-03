João Pedro acusa Eva de deboches no BBB 25: 'Nem quero olhar na cara mais'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quinta-feira (20), durante a Festa do Líder Guilherme, João Pedro desabafou com Renata sobre sua insatisfação com Eva, revelando estar cansado dos deboches que teria recebido da sister.

O que houve

Segundo João Pedro, Eva teria feito uma "cara de nojo" para ele. "Estou chateado. Tem dia que a Eva vem debochando. Na hora que você chegou em mim, eu pensei que Eva tava tirando treta, e ela fez assim [cara feia]. João Gabriel percebeu também. Não tô aguentando mais. Você é a melhor amiga dela, mas não tô aguentando mais esse debochinho, não!", contou João Pedro a Renata, visivelmente irritado com a situação.

Renata questionou o gêmeo se havia falado diretamente com Eva sobre a situação e ele afirmou que até seu irmão notou a atitude da sister. "Eu vi. Até meu irmão viu e nem tava na conversa. Amo você, de verdade mesmo. Eu falei 'não sou bicho, não'. Meu irmão percebeu e chegou em mim e falou 'eu vi o que a Eva fez pra você' e nem falei pra ele que conversei com ela aqui. Com cara de nojo. Pra mim já deu já! Até hoje eu tô por causa de você. Se fosse por mim, eu tinha vazado!", completou João Pedro.

João Pedro continuou com o desabafo. "Deus me livre, sério mesmo. Só tô aguentando por causa de você, porque gosto de você e amo você de verdade", disse.

Renata, por sua vez, orienta. "Pare com isso", pede a sister. João Pedro responde dizendo que quer se afastar de Eva. "Eu pararei, nem quero mais olhar na cara mais", frisou.