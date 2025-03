BBB: João Gabriel conclui desafio do 'Barrados no Baile' e vai para festa

Na madrugada desta quinta-feira (20), João Gabriel conseguiu concluir a tarefa do "Barrados No Baile" e garantiu sua entrada para a Festa do Líder Guilherme no BBB 25.

O que aconteceu?

Guilherme, o Líder da semana, havia barrado João Gabriel de sua festa. Como consequência, o gêmeo foi enviado para um quarto isolado, onde tinha apenas pão, água e banheiro. No entanto, o brother teve a oportunidade de reverter a situação ao encarar o desafio.

O convite para a festa estava trancado dentro de um baú, protegido por cinco cadeados. Para abri-los, João Gabriel precisou descobrir senhas de quatro dígitos cada. Os números que formavam os códigos estavam escondidos dentro de balões, e ele ainda teve que desvendar a sequência exata para conseguir abrir todos os cadeados. A tarefa foi concluída em pouco mais de 2h30.

