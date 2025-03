Jamie é culpado em 'Adolescência'? Cenas no final revelam a verdade

"Adolescência", minissérie que entrou no catálogo da Netflix no último dia 13 de março, conta de Jamie (Owen Cooper), jovem acusado de assassinar uma colega de escola. No fim do quarto e último episódio, o réu faz uma declaração reveladora (com spoilers).

O que aconteceu

O primeiro capítulo escancara que Jamie matou Katie (Emilia Holliday). A polícia já reconhece o jovem de 13 anos de idade como o verdadeiro culpado e como prova tem nada menos do que um vídeo do homicídio.

Por diversas vezes, Jamie nega que cometeu o crime. No decorrer dos capítulos, filmados em um só take, o adolescente vai demonstrando as razões pelas quais pode ter motivado o assassinato.

A série foca em tentar encontrar uma explicação para o que aconteceu. Apesar de ser um crime já solucionado, a narrativa gira em torno do impacto dele na vida de todos que cercam o culpado, assim como nos traumas causados.

Owen Cooper interpreta Jamie Miller em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

Baixa autoconfiança, bullying, influência de grupos misóginos e negligência dos pais são citados. Tais fatores são listados como possíveis motivadores para que o adolescente cometesse o crime.

Não sabia sobre esse nível de misoginia contra garotas jovens e mulheres, e tudo em um computador pelo qual um jovem pode ser sugado, e você não tem ideia sobre isso. Isso abre conversas difíceis que precisam ser feitas Christine Tremarco, atriz que vive Manda, a mãe de Jamie, a Radio Times

Após revelação de Jamie, Eddie (Stephen Graham) surge comovido em sequência final. Jamie diz ao pai que assumirá a culpa pelo crime, e Eddie entra em uma profunda reflexão sobre a paternidade que exerceu, tentando achar o momento em que pode ter falhado na criação ao mesmo tempo em que viveu momentos singelos com o filho.

Eddie (Stephen Graham) em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

Cenas finais partiram do próprio instinto do ator Stephen Graham. Sua esposa, Hannah Walters, que também é produtora da série, e seus filhos marcaram presença nas gravações. Segundo o ator, isso ajudou a fornecer mais emoção e verdade à interpretação. A sequência em que ele cobre um uso de pelúcia, fazendo alusão ao cuidado que teve com Jamie, está entre as mais marcantes.