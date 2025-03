Influencer poliamoroso critica Neymar: 'Monogâmico pra sociedade, mas trai'

Arthur O Urso, 37, criticou Neymar, 33, por manter um relacionamento supostamente monogâmico com Bruna Biancardi, 30, mas estar sempre envolvido em polêmicas de traições.

O que aconteceu

Para o influenciador digital, a atitude do atleta evidencia uma hipocrisia social, que condena relacionamentos não convencionais, mas relativiza infidelidades em uniões monogâmicas. "Neymar é monogâmico para a sociedade, mas trai. A traição é mais aceitável do que o poliamor?", questionou ele no Instagram, ao responder um seguidor sobre o assunto.

Arthur entende que a transparência e a honestidade em relacionamentos poliamorosos são fundamentais para evitar as dores e desconfianças comuns em casos de traição. "No poliamor, tudo é falado abertamente. Não há segredos, não há mentiras, e é isso que torna a relação mais verdadeira. As pessoas estão tão presas à ideia da monogamia que preferem aceitar uma traição escondida do que um relacionamento honesto e consensual entre várias pessoas. Eu prefiro viver a minha verdade do que alimentar uma mentira social."

Ele conclui que, em seu estilo de vida, a palavra "traição" tem outro peso, pois todos os envolvidos conhecem profundamente uns aos outros, livres das imposições sociais. "Quando existe sinceridade desde o começo, não há decepção. O que para muitos é um fim doloroso, para mim é apenas uma mudança natural da vida."

Arthur O Urso é casado atualmente com oito esposas. Ele chegou a ter uma nona companheira, da qual se 'divorciou' recentemente. Ela preferiu deixar a relação por não aceitar a poligamia.