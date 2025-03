Desafio de 'Like JENNIE' é a nova trend no K-pop; veja quem já dançou

Jennie (Blackpink) lançou o primeiro álbum solo no dia 7 de março e em menos de duas semanas o single principal, "like JENNIE", se tornou um sucesso viral dentro e fora do k-pop.

Não é a primeira vez que Jennie emplaca uma coreografia de sucesso e replicada diversas vezes por colegas. O mesmo aconteceu com o primeiro single lançado sozinha, em 2019, "Solo".

Agora, no entanto, a cantora e rapper colhe os frutos do sucesso na própria empresa, a Oddatelier, e o primeiro disco produzido fora da YG, "Ruby" agradou críticos, fãs e grande público. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias globalmente na primeira semana. "like JENNIE" está no top 5 do MelOn Top 100, principal chart sul-coreano.

Para promover o primeiro trabalho solo "feito em casa", Jennie criou a "The Ruby Experience" para reunir fãs, amigos e colegas que tiveram a oportunidade de assistir ao vivo performances do disco novo. Vários famosos estiveram presentes na exibição.

Enquanto o single sobe nos charts, diversos idols resolveram entrar na trend do desafio e estão fazendo a música viralizar ainda mais. Confira abaixo quem já se rendeu à dancinha de "like JENNIE":

NI-KI do Enhypen (o vídeo dele já tem mais de 4 milhões de curtidas!)

ENHYPEN'S NI-KI DID THE LIKE JENNIE DANCE CHALLENGE! pic.twitter.com/XtwBtyoPKh -- jennie (@jenniepics) March 16, 2025

Julie do Kiss of Life

KISS OF LIFE'S JULIE DID THE "LIKE JENNIE" DANCE CHALLENGE! pic.twitter.com/xQpW2ncbaZ -- jennie (@jenniepics) March 19, 2025

Lee Chaeyeon

SOLOIST LEE CHAEYEON DID THE LIKE JENNIE DANCE CHALLENGE! pic.twitter.com/NKA1y6pZth -- jennie (@jenniepics) March 16, 2025

Daeyon do KEP1ER

KEP1ER'S DAYEON DID THE "LIKE JENNIE" DANCE CHALLENGE! pic.twitter.com/PW4TBZUCtk -- jennie (@jenniepics) March 17, 2025

Sion do NCT WISH

Shotaro do RIIZE

SHOTARO OF RIIZE DID THE "LIKE JENNIE" DANCE CHALLENGE! pic.twitter.com/s7vbKL0yoS -- jennie (@jenniepics) March 19, 2025

Young Posse

YOUNG POSSE LIKE JENNIE DANCE CHALLENGE OMFGG pic.twitter.com/YgScFab3wd -- sara #COLD ?? (@doeunfy) March 19, 2025

Intak do P1Harmony

Taeyoung e Hyeongjun do Cravity

Jongwoo do One Pact

Juun do novo grupo da SM, Hearts2Hearts

Hyeonju do UNIS

Hamin do PLAVE