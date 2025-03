Dono do Tetris lança livro sobre como game ganhou o mundo na Gamescom Latam

Responsável por popularizar o jogo Tetris no mundo, Henk Rogers, 71, fundador e presidente da The Tetris Company, confirmou presença na Gamescom Latam, cuja edição 2025 acontecerá em maio, em São Paulo. A novidade foi confirmada com exclusividade para Splash pela organização da maior feira de games do mundo.

Como será a visita de Rogers ao Brasil?

Bate-papo com público sobre o mundo dos games: Henk, que também é conhecido por criar o RPG japonês "The Black Onyx", participará de um painel moderado pelo jornalista americano Dean Takahashi, no dia 2 de maio, para compartilhar suas experiências como empresário e designer de videogames.

Horário dedicado ao atendimento de fãs: o holandês ainda reservou um tempo exclusivo para uma sessão de fotos e autógrafos com os visitantes da Gamescom Latam.

Henk Rogers ajudou a popularizar o jogo Tetris no mundo Imagem: Divulgação

Divulgação de novo projeto: Rogers também irá aproveitar a maior feira de games do mundo para divulgar o lançamento de seu livro: "The Perfect Game - Tetris: From Russia with Love". Na obra, que começa a ser vendida em abril, o empresário detalha como foi a ousada busca para garantir os direitos de Tetris e como tornou o game um dos jogos mais vendidos da história.

Origem do Tetris: o game é um jogo eletrônico de quebra-cabeça criado por Alexey Pajitnov, em 1984. Em 1996, o russo conseguiu obter os direitos do jogo após apropriação indevida por outras plataformas e criou a Tetris Company com Henk Rogers para gerenciar o licenciamento do game.

Outras novidades da Gamescom Latam 2025

Além da presença de Rogers, a maior feira de games do mundo contará com personalidades de destaque do mundo dos games. Nomes como La Mara (especialista em games, cosplayer e dançarina) e os especialistas em jogos e streamers JohaanZu, El Mekee e El Neitor estão confirmados na feira.

O evento também já confirmou a vinda dos influenciadores Gaules, Cheff Otto e Mustache na feira. Personalidades do mundo do desenvolvimento de games, como Kassidy Gerber (Valve), Alden Kroll (Valve) e Nathaniel Blue (Valve), também terão participações especiais no evento.

Gamescom Latam panorama Brasil sponsored by Banco do Brasil: a feira revelará 40 games desenvolvido por brasileiros, sendo sete deles feitos por estudantes, em mostra não competitiva. Nos quatro dias de feira, a área permitirá aos visitantes, não apenas conhecer mais sobre a produção regional de games, bem como conversar com os desenvolvedores presentes, pegar dicas, perguntas sobre curiosidades e aprender mais sobre os títulos.

Gamescom Latam panorama mundo: 20 jogos de 14 países como Paraguai, Espanha, França, China, Chipre, entre outros, serão apresentados ao público. Diferente da versão brasileira, neste panorama, os jogos ficarão disponíveis para acesso somente online, pelo site da oficial do evento.

O que é a Gamescom?

Origem da Gamescom? Criada na Alemanha em 2009, a Gamescom é o maior evento de games do mundo e a maior plataforma de negócios da Europa para a indústria de jogos. O evento no Brasil está em sua segunda edição e é organizado em conjunto pela Koelnmesse, Omelete Company, BIG Festival e pela GAME (associação da indústria alemã de jogos).

Datas do evento: a segunda edição da maior feira de jogos do mundo acontece nos dias, 1, 2, 3 e 4 de maio, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ingressos: os tickets podem ser comprados no site oficial do evento e os preços variam entre R$ 140 (meia-entrada) e R$ 170 (inteira) para dias únicos. O pacote de ingresso que dá direito à entrada nos 4 dias de feira custa entre R$ 440 (meia-entrada) e R$ 560 (inteira).

O que terá na 2ª edição da Gamescom Latam? O evento terá a participação de grandes empresas do setor, como Pokémon GO, Warner Bros. Games, Level Infinite, Gravity, Steam, Annapurna Interactive, Devolver, entre outras. O público terá a oportunidade de jogar games exclusivos, conhecer personalidades da indústria, participar de palestras, adquirir novidades do mundo dos videogames, encontrar cosplayers, assistir campeonatos de e-Sports e ir em meet & greets com criadores.