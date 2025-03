Franciny Ehlke ganha helicóptero do noivo bilionário: 'Não tenho palavras'

O empresário Tony Maleh, 36, presenteou a esposa, Franciny Ehlke, 25, com um helicóptero personalizado.

O que aconteceu

A influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais registros diante do mimo, dado por ocasião de seu aniversário. "Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, e hoje o 'momô' vem com essa", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

A aeronave contém a inscrição 'Fran, by Francine Ehlke'. "Não tenho legenda para esse post, e nem palavras para agradecer? Só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí! Te amo, meu amor."

Franciny e Tony Maleh se "casaram" no último dia 15 (sábado), em Las Vegas. Os dois estão noivos há um mês e começaram a namorar menos de cinco meses antes de subirem ao altar.