Fim de Maria e Menandro: que casais de 'Casamento às Cegas' seguem juntos?

20/03/2025

Maria Carolina e Menandro Rosa, participantes da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil (Netflix), anunciaram o fim do relacionamento nesta semana após menos de dois anos de casamento. Na contramão, outros quatro casais seguem o relacionamento. Splash te conta quem ainda está junto! Vanessa e Leonardo Um dos casais mais queridos do público da quarta temporada do programa, os advogados Vanessa Kurushiki e Leonardo Plácido se juntaram no reality e oficializaram casamento em 25 de novembro. Juntos eles têm mais de 750 mil seguidores só no Instagram: 453 mil para Vanessa e 356 mil para Leonardo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Kurashiki (@vankurashiki)



Fernanda e Mack

Dos sobreviventes amorosos da primeira temporada temos Fernanda Terra e Mack David. Apesar de no reality ela ter casado com Thiago Rocha, foi com Mack, outro participante da mesma temporada, que ela engatou romance.

Os dois já conversavam na fase das cabines do Casamento às Cegas. Eles se casaram em 24 de julho de 2023 e já têm um filho, chamado Ben. No Instagram, eles são o casal do reality mais seguido com mais de um milhão de seguidores juntos: 737 mil só com Fernanda e 328 mil com Mack.