Eva x João Pedro: entenda início do desentendimento entre aliados no BBB 25

A madrugada da festa do líder Guilherme foi tomada por um desabafo de João Pedro, 22, que se mostrou incomodado com Eva, 31, tecendo inúmeras críticas à ela no BBB 25.

O que aconteceu

Reclamando do deboche da sister, o jogador conversou com Renata sobre seus incômodos. "Tô chateado. Tem dia que a Eva vem debochando. Na hora que você chegou em mim 'eu pensei que Eva tava tirando treta' e a Eva fez assim [cara feia] 'com ele'. João Gabriel percebeu também. Não tô aguentando mais. Você é a melhor amiga dela, mas não tô aguentando mais esse debochinho, não!", afirmou para a amiga da bailarina.

Ao relembrar uma das reações de Eva, João Pedro ainda afirmou que já se relacionou com 'muitas mulheres melhores que ela'. "Ela falou 'com ele?'. Aaaaah, já peguei mulher 10x mais bonita que ela e ela acha que ela é a bichona! Ela achar que é a bichona? Não é ninguém! Minha ex-namorada é médica, 10 mil vezes melhor que ela. Sério mesmo".

Início do desentendimento

Sem ser claro durante a conversa com Renata, o brother deu a entender que seu desentendimento com Eva começou na lavanderia. "Ela não é de ficar fazendo isso pras pessoas. Ela fez isso pra situação, que não estava indo lá para trocar de roupa na lavanderia. Segundo, a roupa dela não rasgou e fez isso pra situação 'neeem, minha roupa não rasgou, não' e começou a rir", relatou para a bailarina.

Já nesta manhã, Eva falou seu lado da história. Eu tava curtindo minha festa, aí ele falou 'acho que as roupas estão na secadora e estão com cheiro ruim'. (...) Tirei a roupa da secadora, cheirei, falei 'tá de boa'", contou para Renata.

De acordo com a sister, assim que retornou para festa, ela avisou que as roupas estavam em boas condições, mas João Pedro não gostou da resposta dela. "Voltei. Aí ele 'achei que sua roupa tinha rasgado'. Eu, 'minha roupa? Nem! Tá de boa'. Fiz assim na roupa. Aí pronto, ele falou exatamente isso 'não sou bicho não, fazendo assim pra mim, não sou cachorro não'. (...) Eu fiz assim, dizendo que minha roupa não tinha rasgado", explicou.

Por conta dos atritos constantes com os gêmeos, a bailarina ainda deixou clara que não fará questão deles. "Melhor cada um ficar na sua. Se ele [João Pedro] não se sentir mais à vontade pra falar comigo, ou pra jogar comigo, ok! Também não vou mais... não tenho mais tempo de endoidar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas