'Estamos desesperados': os bastidores de quem cobre o BBB 25

O marasmo e falta de emoções nesta edição do Big Brother Brasil deixa os especialistas na cobertura do reality show global desesperados, afirmou o comentarista de BBB Lusca Ferracini Vivot em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

São 80 a 100 stories [que faço] todos os dias. Estamos desesperados! Esse BBB não tem nada demais acontecendo. Por exemplo, saiu a Gracyanne e tivemos um momento ou outro de um comentário interessante das bailarinas ou até do próprio grupo do Quarto Anos 50, mas não tem muita coisa.

Aí você tem que falar o quê? Sobre o ensaio de foto que a Vitória fez com Vinícius de bermuda jeans na piscina. Qual é a graça disso? Sei lá, não sei se tem muita graça. Ou a Vitória imitando a Dona Vilma. É engraçado isso?

Lusca Ferracini Vivot

O convidado destacou que, pela falta de ação e entretenimento no programa, tem que supervalorizar certas situações que ocorrem dentro da casa.

Eu tenho que comentar essas coisas. Tenho que comentar: nossa, gente, olha só, a Vitória é muito engraçada, olha como ela imitou a Dona Vilma.

Lusca Ferracini Vivot

Questionado por Chico Barney se estava 'enganando' seu público, Lusca explicou sua tática.

Não é enganar, é pegar detalhes que não são nada e transformar em algo. Realmente não tem um assunto interessante. Uma coisa que você possa dizer: nossa, a Vitória falou sobre um acontecimento, um superespetáculo que ela participou, nada.

Lusca Ferracini Vivot

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à íntegra do Camarote com Chico Barney: