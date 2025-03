BBB 25: Emojis negativos tomam conta do Queridômetro após Festa do Líder

Os participantes do BBB 25 (Globo) aproveitaram o Queridômetro hoje para se alfinetarem.

O que aconteceu

Brothers e sisters usaram quase todos os emojis negativos do Queridômetro. Com exceção do "coração partido", todos os ataques da dinâmica foram usados.

Aline deu "mentiroso" para Vilma e "mala" para João Gabriel e João Pedro. Ela também deu "vômito" para Renata, "cobra" para Eva e "alvo" para Maike.



Vilma deu "mala" para Joselma. A sister ainda deu "biscoito" para Vitória Strada, "alvo" para Vinícius e "mala" para Aline".

Renata deu "vômito" para Aline e Vinícius. Além disso, ela colocou "cobra" para Joselma.

Eva deu "vômito" para Vinícius. Para Aline, ela escolheu "mala".

Maike deu "alvo" para Aline, Vinícius, Diego e Daniele Hypolito. Já Daniele Hypolito deu "alvo" para Maike, João Pedro e João Gabriel.

João Gabriel deu "alvo" para Diego e Daniele Hypolito, Vitória Strada, Aline e Guilherme. João Pedro deu "alvo" para Vitória Strada e "mala" para Aline.

Vinícius deu "alvo" para Vilma, Eva, Renata e Maike.

