Eliezer malha na academia e mostra Lua imitando-o: 'Parceira de treino'

Eliezer do Carmo, 35, compartilhou em suas redes sociais o registro de um dia de malhação ao lado da filha, Lua, de 1 ano.

O que aconteceu

No vídeo, Lua imita os movimentos do pai enquanto ele se exercita, ao som da música "Abracadabra", de Lady Gaga, 38. "Minha parceira de treino", escreveu ele na legenda do post, divulgado nos stories de seu Instagram.

Quando a trilha do treino chega ao fim, a pequena reclama e pede que a música recomece. "E agora? Acabou?", questiona Eliezer à criança. "Acabou... Põe mais!", pede a menina, claramente animada.

Lua é a filha mais velha de Eliezer com a influenciadora digital Viih Tube, 24, sua esposa desde 2023. O casal também é pai de Ravi, nascido em novembro do ano passado.