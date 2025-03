Dono da RedeTV revela que teste de Lu Gimenez para apresentadora foi 'ruim'

Marcelo de Carvalho, 63, um dos donos da RedeTV!, admitiu que o teste feito por Luciana Gimenez, 55, para apresentadora "foi muito ruim", mas mesmo assim ele resolveu dar uma chance para ela no comando do programa SuperPop.

O que aconteceu

Carvalho lembrou que Gimenez saiu de Nova York, nos Estados Unidos, para fazer o teste no Brasil, mas ele considerou o resultado "muito ruim". "Mas havia algo que ela fez com a câmera que me fez pensar: 'Essa mulher não é ruim, não'", declarou durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado pela própria Luciana, que também é sua ex-esposa.

O empresário destacou que, embora não tenha gostado do teste, ficou encantado pela voz de Luciana. "Tenho algumas teses sobre televisão. Primeiro, acho que televisão é muito sobre voz. É extremamente difícil fazer sucesso se você não tem uma boa voz. Ela tinha uma voz legal e, além disso, tinha um ótimo jogo de cintura".

Ele, então, decidiu gravar um piloto do programa com Gimenez no comando e o resultado lhe agradou. "Aí o Maurício Nunes [diretor de Entretenimento da emissora] disse: 'Ela chegou dos EUA, estava exausta, foi um desastre'. Eu falei: 'Olha, faz um piloto direitinho com plateia'. Chamei o Chiquinho Scarpa para ser o entrevistado de mentirinha. O piloto ficou muito bom."

Marcelo de Carvalho vai contar essa e outras histórias no primeiro episódio da terceira temporada do podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez. A atração vai ao ar no canal do YouTube da apresentadora, às 19h.

Luciana e Marcelo foram casados entre 2006 e 2018. Da relação, nasceu Lorenzo, 14, o caçula da apresentadora.