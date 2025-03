Dantinhas: Vitória precisa ganhar liderança para movimentar o BBB 25

A primeira etapa da Prova do Líder do BBB 25 foi vencida pelo grupo formado por Vitória, Vilma, Eva, Renata, Maike e João Pedro. Dantinhas e Dieguinho analisaram o resultado parcial durante o Central Splash desta quinta-feira (20).

Após o fim da prova, o grupo de aliados do quarto Fantástico cogitou que, em caso de um resultado favorável a Vitória, ela não deveria indicar nenhum deles. "Vai ser uma baita sacanagem se ela ganhar e indicar alguém desse lado", opinou Renata.

Tanto Dantinhas como Dieguinho aprovam uma Vitória na Prova do Líder nesta semana. Eles acreditam que a atriz pode movimentar o programa.

Eu queria a Vitória só pelo caos. Só para dar uma bagunçadinha.

Dieguinho

Seria muito azar do [quarto] Fantástico se isso acontecer, mas pode acontecer. Eu estou achando que é uma prova de sorte, e aí fica igual para todo mundo as chances.

Dantinhas

