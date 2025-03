BBB 25: Daniele Hypolito ignora Festa do Líder e se recolhe no quarto

Na madrugada desta quinta-feira (20), Daniele Hypolito chamou atenção ao ignorar a Festa do Líder Guilherme no BBB 25. A ginasta, que retornou do Paredão na noite anterior, preferiu se deitar em vez de comemorar com os demais participantes.

O que houve

O momento gerou preocupação em seu irmão, Diego Hypolito, que a encontrou deitada na cama. "Voltou do Paredão ontem, Daniele!", comentou o ginasta, incentivando a irmã a participar da festa. No entanto, Daniele respondeu apenas com um sinal de joia virado para baixo, demonstrando que não estava bem. Daniele estava com os olhos cobertos por um pano.

Diante da cena, Diego sugeriu que a sister pedisse medicação. "É só pedir remédio", disse o irmão antes de fechar a porta do quarto e retornar para a festa na área externa.

