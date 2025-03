Dani Souza recorda que chegada de Juju Salimeni no Pânico mudou padrões

Dani Souza, 44, foi entrevistada por Juju Salimeni, 38, no podcast PodShape, relembrando sobre a época que as duas trabalharam juntas no programa Pânico.

O que aconteceu

Ao iniciarem suas carreiras na atração televisiva, a ex-Mulher Samambaia relembrou que a chegada de Salimeni no programa mudou os padrões de corpo das Panicats. "Eu estava com 20, 20 poucos anos. Mas a Juju, foi o seguinte, todo mundo tinha o corpo normal, basicão. Chega a Juju, tipo maravilhosa e teve que todo mundo correr. Aí mudou o shape da mulherada. Aí foi quando todo mundo começou a malhar pesado para tentar entrar no corpo", afirmou.

Na época com 22 anos, Juju afirmou que já sentia prazer em manter uma rotina fitness. "Pior que foi mesmo. Eu vejo, assim, como uma coisa boa. Eu consegui abrir bastante esse caminho do fitness. E é uma coisa natural que eu gostava".

As duas ainda dividiam o palco com Sabrina Sato, Dani Bolina e Lizi Benites, mulheres que Juju Salimeni também admirava. "Mas, gente, antes de eu entrar já assistia ela, tinha a Sabrina, você [Dani Souza], Dani Bolina, e Lizi que já eram as mulheres que eu falava nossa, como elas são maravilhosas. E a primeira vez que eu vi vocês, vi como fã. Eu não enxerguei nossa, eu cheguei aqui para ficar com elas, não, eu senti admiração mesmo", contou a modelo.