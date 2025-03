Cláudia Abreu retorna às novelas como par romântico de Tony Ramos

Em "Dona de Mim" (Globo), próxima novela das sete, Cláudia Abreu será par romântico de Tony Ramos.

O que vai acontecer

A trama, que irá substituir "Volta por Cima" (Globo), marca o retorno de Cláudia Abreu às novelas após nove anos. Seu último trabalho no gênero foi "A Lei do Amor" (Globo), em 2016.

Em "Dona de Mim", ela interpreta Filipa. A personagem será casada com Abel (Tony Ramos), o dono da fábrica de lingerie Boaz.

Filipa se apaixonou por Abel num rompante e foi tudo muito rápido: o namoro, o casamento, a decepção.

Ela se sente muito sozinha, mesmo cercada de gente na mansão Boaz. Quando era jovem, Filipa achou que iria ser cantora e atriz.

Apesar do talento, e de ter atuado no teatro, a sua carreira não decolou. No entanto, quando está cantando ou atuando, Filipa se sente feliz.

Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Com previsão de estreia para 28 de abril, "Dona de Mim" é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro.