Reação da cantora Demi Lovato após pedir ao noivo, Jordan Lutes, que ele solicitasse ao ChatGPT que a criticasse, viralizou nas redes sociais. IA pediu para cantora escolher um gênero musical consistente na carreira.

O que aconteceu

Demi Lovato disse em vídeo no TikTok que pediu para o noivo, Jordan Lutes, solicitasse ao ChatGPT que a criticasse. O vídeo foi publicado na última sexta-feira (14) e viralizou nesta semana.

A inteligência artificial escreveu a seguinte crítica, conforme Jordan lia: "Ah, você quer dizer a artista anteriormente conhecida como confiante e que agora está mais para confusa?", questionou o ChatGPT ao fazer referência para a música "Confident", de 2015.

Demi Lovato solta uma risada ao escutar a pergunta da IA. Jordan segue na leitura: "Demi Lovato passou por mais rebranding do que uma rede de fast food falida. Em um minuto ela está no punk rock e no seguinte ela está cantando músicas balada-pop".

O ChatGPT continua a dar suas opiniões sobre a cantora: "De alguma forma, entre um e outro [gênero musical], ela está brigando com uma loja de iogurte congelado. Tipo assim, querida, apenas decida e escolha um gênero [musical] consistente".

Jordan segue lendo da crítica da IA: "Nem vamos falar sobre a letra de sua música que diz 'o que há errado em ser confiante'. Nada Demi, mas o que há de errado em ser consistente? Porque a trajetória de sua carreira está com energia de jogar dardos em um vision board com os olhos vendados".

Por fim, o ChatGPT amenizou toda fala para fazer um elogio. "Devemos dar créditos dar créditos ao que deve ser dado: a voz da Demi é inegável. Se ao menos suas habilidades de tomada de decisão fossem tão fortes quanto suas cordas vocais...".

Demi então perguntou: "Então você acha que sou uma boa cantora?", e ri junto com Jordan. Assista: