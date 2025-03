Ator de 'Tieta' sonhava em ser médico e sobreviveu a desastre aéreo trágico

Renato Consorte pode ser visto como Chalita na reprise de "Tieta" (Globo), novela de 1989, no Vale a Pena Ver de Novo. Ao longo da vida, o ator enfrentou, entre outras coisas, algumas dúvidas na carreira e um desastre de avião.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Vida profissional

Renato Consorte sonhava cursar medicina, mas acabou ingressando na Faculdade de Direito da USP. Foi convidado pela atriz e cantora Inezita Barroso (1925-2015) a integrar o grupo teatral da faculdade: Caravana Artística 11 de Agosto, com o qual se apresentou pelo interior de São Paulo.

Logo depois, um advogado chamado Paulo Autran [ator morto em 2007] perguntou se eu não gostaria de fazer teatro. Aceitei e iniciei a carreira Renato Consorte, à Folha de S. Paulo, em 1998

O ator Renato Consorte no começo da carreira Imagem: Divulgação

Estreou no cinema em 1950 e em telenovelas em 1960, em "Gabriela, Cravo e Canela", da TV Tupi. Esteve em cerca de 20 projetos na televisão, com papéis em folhetins célebres, como "O Tempo e o Vento", "O Meu Pé de Laranja Lima", "A Volta de Beto Rockfeller" e "Fascinação".

Curiosamente, interpretou padres em cinco trabalhos na TV. Um deles, Padre Jeremy Hacker, compôs a história de "Bang Bang" (2005/2006), última novela da carreira.

Renato Consorte nas gravações de 'Tieta' com Roberto Bonfim, Chaguinha e José Mayer Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Sobrevivente de acidente aéreo

Consorte sobreviveu a um acidente de avião em 3 de maio de 1963. A aeronave com 43 passageiros e 5 tripulantes havia acabado de decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro, quando foi detectada uma pane. Aeronave começou a perder altitude logo após o motor começar a pegar fogo.

Aeronave caiu três minutos após a decolagem em uma casa vazia. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, o piloto tentou retornar ao aeroporto para fazer um pouso forçado, mas não conseguiu. A queda aconteceu na Avenida Piassanguaba, a 4 km do terminal aéreo.

Renato Consorte em duas épocas Imagem: Divulgação

O avião já apresentava problemas técnicos desde que havia pousado em São Paulo, durante uma escala, vindo de Porto Alegre (RS). O deputado maranhense Miguel Bahouri morreu no desastre Reportagem da Folha de S.Paulo

37 pessoas morreram, 11 sobreviveram, incluindo o ator Renato Consorte. No acidente, o ator de 'Tieta' sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e queimaduras de primeiro e segundo graus.

O ator morreu em janeiro de 2009, aos 84 anos. De acordo com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Consorte perdeu a batalha contra um câncer na próstata.