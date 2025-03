Boninho visita SBT e pede 'bênção' para Silvio Santos: 'Gênio da televisão'

Boninho, 63, fez uma visita aos estúdios do SBT em São Paulo, e pediu a "bênção" do dono da emissora, Silvio Santos, que morreu em agosto passado.

O que aconteceu

Boninho elogiou Silvio e destacou que o empresário foi um "gênio da televisão". O diretor posou para foto no local que o dono do SBT estacionava seu carro quando ia para a emissora, e também fez mistério sobre seu programa no canal, após deixar a Globo no ano passado.

Fui visitar esses queridos amigos do SBT e não podia deixar de tirar uma foto nessa vaga que é um dos símbolos dessa emissora. Vim pedir a bênção para esse gênio da televisão, Silvio Santos. E pode ter certeza que ele está me iluminando. Vem coisa boa por aí.

-- Boninho

SBT ainda não oficializou Boninho como parceiro, mas nos bastidores a ida dele já é dada como certa. Até o momento, os rumores indicam que o diretor vai comandar uma nova versão do The Voice Brasil, formado que ele liderou na Globo, e que terá apresentação do também ex-global, Tiago Leifert.