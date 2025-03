Blake Lively pede arquivamento de ação movida por Justin Baldoni

A atriz Blake Lively entrou com um pedido de arquivamento do processo de difamação movido contra ela por Justin Baldoni. A defesa da atriz tem como argumento uma mudança na legislação do estado da Califórnia, que proíbe que processos de difamação sejam usados como arma em resposta a acusações de abuso sexual.

Em 2023, uma alteração na legislação da Califórnia tornou mais difícil a possibilidade de acusados de agressão sexual retaliarem com processos de difamação. Baldoni, que abriu o processo de difamação contra Lively em Nova York, alegou que o caso deveria ser avaliado pelas autoridades californianas.

Desta forma, a defesa da atriz entrou com o pedido para que o tribunal rejeite o processo, considerando a emenda que protege quem denuncia casos de abuso ou assédio sexual de ser alvo de ações judiciais retaliatórias. Segundo o Hollywood Reporter, os advogados também tentam uma ordem judicial para que Baldoni cubra os gastos honorários de Lively e a indenize pelo triplo dos danos. Ainda conforme a publicação, os advogados da estrela consideram o processo de Baldoni "um profundo abuso do processo legal, que não tem lugar no tribunal federal".

O pedido de arquivamento vem após Ryan Reynolds, marido de Blake, solicitar a remoção de seu nome da ação movida por Baldoni. No novo documento, a atriz reforça que, durante a produção do filme É Assim que Acaba, trabalhou como contratada da Wayfarer Studios, que pertence a Baldoni e tem sede na Califórnia.

A disputa entre Lively e Baldoni começou no ano passado, após o lançamento cinematográfico do filme que adapta o livro homônimo de Colleen Hoover. O afastamento entre os dois foi especulado durante a campanha de lançamento do filme. Alguns meses depois, Blake apresentou uma queixa formal, alegando que foi assediada durante as filmagens, e que Baldoni teria contratado uma agência de comunicação para arquitetar uma campanha de difamação contra ela nas redes sociais. Além de dirigir, Justin também interpreta um dos personagens centrais da história.

Baldoni negou as alegações, e respondeu às queixas com um processo de US$ 400 milhões contra Lively e Reynolds, acusando ambos de difamação. Ele acusa o casal de atores de extorsão, difamação e invasão de privacidade, alegando ainda alegou que os dois "sequestraram" o filme.

A acusação de "sequestro" veio porque Lively e Baldoni também se desentenderam quanto à direção artística do filme. Justin, que é detentor dos direitos de adaptação do livro, acusou Blake de ter interferido no roteiro e na direção criativa, com o apoio do marido e de um dos roteiristas de Deadpool. O longa está disponível para streaming na Max.