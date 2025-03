Beyoncé e Jay-Z cogitam processar Kanye West após rapper atacar seus filhos

Kanye West, 47, fez uma publicação no X (antigo Twitter) ofendendo os filhos de Beyoncé. 43, e Jay-Z, 55.

O que aconteceu

Na última terça-feira, o rapper usou sua conta na rede social para questionar a capacidade mental dos gêmeos Rumi e Sur, de sete anos. "Alguém já viu as crianças mais novas de Jay-Z e Beyoncé? Elas são r****dadas, não literalmente, e é por isso que a inseminação artificial é uma benção. Ter filhos r****dados é uma escolha", escreveu em uma publicação que já foi apagada.

De acordo com fontes do Page Six, o casal não irá tolerar isso de forma alguma. "Jaz-Z e Beyoncé estão cientes das postagens que Kanye deletou e estão discutindo como querem lidar com essa situação, seja em particular e/ou em uma questão legal", afirmou uma fonte.

Jay-Z e Beyoncé ainda teriam considerado a fala "ofensiva e repugnante". Apesar disso, a pessoa próxima aos artistas garantiu que os dois não pretendem abordar publicamente o assunto.

Assim que excluiu a publicação, o rapper agora conhecido apenas como Ye, afirmou que tomou essa decisão para não ter a conta cancelada. "Preciso que todos saibam que removi a postagem sobre Jay Z e a família de Beyoncé... porque havia a possibilidade de meu Twitter ser cancelado [sic]", escreveu.