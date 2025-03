Beto invade mansão dos Alencar e dá apavoro em toda a família

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto (Pedro Novaes) invade a mansão dos Alencar e discute com todos no local.

O que vai acontecer

Após nova armação de Bia (Maisa) contra Beatriz (Duda Santos), o filho de Lígia (Palomma Duarte) fica revoltado e vai até a casa de Juliano (Fábio Assunção). "Quero dizer pra ela e pra quem mais estiver envolvido que a tramoia de esconder os passaportes falsos na gaveta da Beatriz não deu certo! Encontramos e destruímos tudo a tempo!", grita ele.

Maristela (Lilia Cabral) fica irritada ao perceber que a neta está passando mal por causa das palavras de Beto. "Ela não pode se aborrecer desse jeito. Ela está por um triz de fazer uma operação a peito aberto", afirma a vilã.

O namorado de Beatriz é expulso da mansão. "Se afastem de mim e da Beatriz. Até a senhora, dona Clarice, enquanto você não for capaz de acreditar no que a Beatriz tá falando a verdade" , exige ele antes de sair da casa.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.