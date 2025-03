Intenso Alisamento no BBB 25? Torcida de Renata treta com outras no X

Um debate entre a torcida de Renata do BBB 25 (Globo) e a de outros participantes foi parar nos Trending Topics do X durante o dia de hoje.

O que aconteceu

Integrantes de outras torcidas compartilharam um suposto vídeo de fevereiro. Nas imagens, Renata aparece dormindo entre os gêmeos João Pedro e João Gabriel e os três trocam carinhos.

Nas mensagens, o público apontou que Renata estava sendo incoerente em "largar" os gêmeos após a Vitrine do Seu Fifi, já que era tão próxima deles.

A torcida da sister rebateu as afirmações afirmando que o vídeo era feito por Inteligência Artificial. Em resposta, as demais subiram a tag Intenso Alisamento, com relação aos comentários, apontando que o vídeo é verdadeiro.

'Intenso Alisamento" chegou a ficar em terceiro lugar nos Trending Topics brasileiros.

Splash entrou em contato com a Globo para saber a veracidade das imagens. A matéria será atualizada quando houver uma resposta da emissora.

Estamos vivendo a história

Ressignificaram o que é IA

Kkkkkkkkkk agora é intenso alisamento, pra sempre, já era

Vlw team ballet kkkkkkk -- Sabrina (@_sabrina_sa_) March 20, 2025

Gente esse negócio de IA Intenso Alisamento estou rindo, mas confesso que estou até agora chocada com o vídeo. pic.twitter.com/wrn1Pm8DRN -- Mmoreira 🌵⭐ (@MFDAmoreira) March 20, 2025

