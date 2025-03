Renata confessa chateação com aliado no BBB 25: 'Está cismado'

Renata desabafou com Maike na noite de hoje no BBB 25 (Globo) e confessou estar chateada com João Pedro.

O que aconteceu

A sister contou ao nadador o que a incomodou no brother durante a festa de Guilherme. "Ontem eu fiquei superchateada com João Pedro quando ele ficou lá falando comigo as coisas... porque ele está cismado ainda com os negócios lá de fora".

Ele pegou e falou assim 'não, porque eu sei que você está juntando a gente para chegar na Final'. Tipo assim, está só usando a gente para chegar na Final. Renata

Ela continuou desabafando. "Escutar tudo o que eu escutei deles falando de mim, chegar aqui e, ainda assim aconselhar, falar, jogar limpo... para a gente jogar junto, e escutar isso".

