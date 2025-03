BBB 25 merece uma final com Dani, Maike e um gêmeo

O BBB 25 está caminhando para o seu fim e, durante o Central Splash desta quinta-feira (20), Chico Barney elegeu quem quer ver na grande final.

Um dos iguais [João Pedro ou João Gabriel], a Dani e Maike. Meu pódio ideal é esse. Não tem ninguém assistindo [o programa] mesmo

Chico Barney

Chico explica que escolheu os três nomes (polêmicas, na opinião de Bárbara Saryne), pois não quer gastar uma terça-feira de sua vida com esses "imprestáveis".

Ele acredita que essa edição do programa pode ser classificada como a dos "restolhos". "Com todo respeito a cada um deles", brincou. Saryne complementa que ninguém vai querer assistir esse pódio.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.