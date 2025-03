BBB 25: João Pedro passa mal e é carregado para atendimento médico

João Pedro teve um mal-estar após participar da primeira etapa da Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother estava no banheiro acompanhado de outros participantes, quando começou a se sentir mal. Ele foi socorrido pelos brothers, que o carregaram até o confessionário, onde ocorre o atendimento médico.

Daniele: "Calma, calma, calma!".

Guilherme: "A pressão [dele] abaixou".

Daniele: "Sal, sal!".

Diego: "Não, não! Confessionário! Leva para o confessionário!".

BBB 25: João Pedro passa mal após primeira etapa da Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro foi carregado até o confessionário. João Gabriel entrou junto com o irmão, enquanto o tranquilizava. "Calma que eu estou com você", repetia ele.

João Gabriel precisou se retirar do confessionário enquanto o irmão recebia atendimento médico. Ele se mostrou preocupado e chorou enquanto o esperava.

BBB 25: João Gabriel fica emocionado enquanto o irmão é atendido no confessionário Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim que João Pedro foi deixado para atendimento, os brothers especularam o que poderia tê-lo afetado. Eles apontaram que o goiano ainda não havia se alimentado, fez muito esforço físico durante a prova e poderia estar desidratado devido às bebidas alcoólicas que consumiu ontem, na Festa do Líder Guilherme.

João Gabriel retornou à casa cerca de 30 minutos depois. Ele confirmou que teve uma queda na pressão arterial. "Nunca tive isso na minha vida. Perdi a visão e tudo", falou o brother.

