BBB 25: Guilherme veta João Gabriel de Prova do Líder

Guilherme decidiu vetar João Gabriel da Prova do Líder desta semana, que está sendo disputada nesta quinta-feira.

O que aconteceu

Tadeu entrou ao vivo na casa por volta das 14h35 para falar com os brothers. Ele explicou que a Prova do Líder de hoje vai acontecer em duas etapas, sendo uma delas durante a tarde. Hoje, o programa será exibido mais tarde —às 23h45— por conta do jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia.

Antes de iniciar a Prova do Líder, Tadeu deu a oportunidade de Guilherme vetar um brother da disputa. Ele foi o último a vencer o posto mais importante do jogo, e decidiu impedir João Gabriel de participar da dinâmica.

Tadeu pediu para Guilherme explicar sua decisão. Ele disse que João lhe colocou como embate direto durante o último Sincerão e, por isso, decidiu vetá-lo da Prova do Líder.

