'BBB 25': Eva critica João Pedro e desabafa dizendo que comportamento do brother é grosseiro

A manhã desta quinta-feira, 20, foi de desabafo no Big Brother Brasil 25. Durante uma conversa com Renata na área externa da casa, Eva avaliou o comportamento de João Pedro e afirmou ter achado o brother "bem grosso" na última noite. A sister destacou que, apesar de ter ficado chateada, decidiu não se desgastar com a situação.

No bate-papo, Renata mencionou que obter informações externas após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi traz responsabilidades e pode influenciar a convivência no jogo. Eva concordou e comentou sua percepção sobre a postura dos gêmeos, especialmente João Pedro, que, segundo ela, estaria mais "armado".

"Eu senti que eles, nem tanto o Gabriel, mas o João Pedro está bem armado. Pode ser uma impressão minha, mas, ontem, achei ele bem grosso, mas não dei corda, porque agora vai ser assim. ‘Estou chateada, estou magoada’. Isso me atrapalha aqui dentro", afirmou Eva.

Renata concordou, e Eva seguiu o desabafo: "Tu entende? Viaja por umas coisas que não existem, que cria na cabeça. Eu entendo que é mais novo, que é imaturo para algumas coisas. Aí eu resolvi que eu não posso ficar me importando com esses comportamentos, entendeu? Porque, senão, isso vai ficar me desgastando, e eu não quero. Tanto que, ontem, eu vi que ele foi grosseiro. [...] Fiquei chateada? Fiquei, mas não vou mais me preocupar com esse tipo de coisa".

A sister ainda ressaltou que nunca mudou seu jeito dentro do programa: "Eu nunca mudei meu jeito de rir, de brincar. Naquele dia, ali, que eu estava rindo do Maike, [...] o Maike estava rindo junto, é nosso jeito, e eles se incomodaram".