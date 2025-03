'BBB 25': Delma escolhe embolsar R$ 90 mil do prêmio e leva casa para o Tá Com Nada

Delma participou do Pegar ou Guardar nesta quarta-feira, 19, e escolheu embolsar R$ 90 mil do prêmio final do BBB 25. Na terça, 18, ela havia sido escolhida por Gracyanne Barbosa, a eliminada da semana, para participar da dinâmica. Como consequência à escolha da sister, a casa toda enfrentará novamente o Tá Com Nada. A exceção é Delma, Guilherme e Vinícius, escolhidos por ela, que estarão no VIP. Com isso, o prêmio final do programa continua somando R$ 2.535.000.

Mais cedo, Delma já havia comentado sobre sua intenção de embolsar o valor. "Eu não vou jogar fora o que ela [Gracyanne] me deu. Estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar, afirmou.

O Pegar ou Guardar ocorre a cada 15 dias no reality. Na última dinâmica, Thamiris optou por ficar com R$ 60 mil e deixar Guilherme e Vinícius dormindo fora da casa.