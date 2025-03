BBB 25: Anos 50 faz reunião e decide prioridade de alvos para 10º Paredão

Na noite de hoje no BBB 25 (Globo), o grupo Anos 50 se reuniu e debateu seus alvos para a formação do 10º Paredão — que eles acreditam que será ainda hoje.

O que aconteceu

Vitória Strada, a única do grupo que disputará a última etapa da Prova do Líder, disse que indicará João Pedro caso ganhe. "Foi quem me indicou direto."

Guilherme falou sobre a votação da casa. "A gente tem que chegar num consenso de uma segunda votação porque a primeira a gente já tem, que é Renata"

Diego sugeriu um nome, aprovado pelos demais. "Por mim é Maike."

Eles ainda elegeram quem cada um quer enfrentar no Paredão caso seja indicado:

Daniele: Maike, João Gabriel e Renata

Vinícius: Maike, Eva e Renata

Vitória: Renata, Eva e Vilma

Guilherme: Renata, João Gabriel e Maike

Diego: Maike, Renata e João Gabriel

Delma: Renata, Eva, Vilma e Maike

Aline: Renata, Eva e João Gabriel

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas