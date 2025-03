Abril na Casa Natura tem Otto, Cynthia Luz e homenagem a Caetano Veloso

Abril tá logo aí e a Casa Natura já lançou sua programação para o próximo mês. Tem Otto revistando disco, Cynthia Luz encerrando turnê, estreia de projeto de jazz e atrações internacionais como Yaya Bey e Hermanos Guitérrez. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

A agenda abre no dia 3 com Otto, que celebra os 15 anos do álbum "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos". Na turnê especial, o cantor revisita sucessos como "Crua", "Janaína" e "6 Minutos". Na sequência, outra releitura: Rita Benneditto celebra o legado de "Tecnomacumba", seu disco-manifesto de 2003 que chega com performances especiais, incluindo homenagens a Oxóssi e Oxum, além pintura ao vivo inspirada na mitologia africana.

O projeto Queremos! desembarca na segunda semana, trazendo shows inéditos da cantora estadunidense de R&B Yaya Bey (9) e do duo equatoriano-suíço Hermanos Gutiérrez (10), referência na música instrumental lançando o álbum "Sonido Cósmico". O rap chega representado por Cynthia Luz (12), no encerramento da turnê "Ciclo Vicioso - Deluxe", e o rapper carioca LEALL (17) com o show "Leall - Eu Ainda Tenho Coração".

Abril também marca o lançamento do projeto Jazz na Casa - Noites de Balanço Brasileiro, iniciativa que celebra o jazz brasileiros, sempre às quartas-feiras. Na estreia (16), Gaia Wilmer e Jaques Morelenbaum apresentam "Trem das Cores", espetáculo com músicas de Caetano Veloso em novos arranjos. Na outra quarta (23), a compositora, arranjadora e instrumentista Léa Freire revista sua história no show "50 anos de Paisagens Sonoras".

Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Confira a programação completa:

03.04: Otto | 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos"

04.04: Rita Benneditto | Tecnomacumba

05.04: Supercombo convida Nova Orquestra

06.04: Day Limns | A Beleza do Caos

09.04: Queremos! apresenta: Yaya Bey

10.04: Queremos! apresenta: Hermanos Gutiérrez

11.04: Julio Secchin

12.04: Cynthia Luz | Ciclo Vicioso Deluxe

16.04: JAZZ NA CASA: Gaia Wilmer e Jaques Morelenbaum

17.04: LEALL | Eu Ainda Tenho Coração

19.04: Hermeto Pascoal & Grupo

23.04: JAZZ NA CASA: Léa Freire, quinteto

26.04: Hotelo | Estranho Conhecido & Reviravolta

27.04: IVYSON

30.04: JAZZ NA CASA: Salomão Soares e Guegué Medeiros