'Volta por Cima': pai biológico do filho de Cacá é exposto durante festa

Em cenas previstas para o capítulo do próximo sábado (22), o verdadeiro pai do filho de Cacá (Pri Helena) será exposto para todos durante o chá revelação do bebê. Splash teve acesso às fotos desse momento em primeira mão.

O que vai acontecer

Jão (Fabrício Boliveira) não deixa barato a mentira de Cacá sobre o pai biológico do seu bebê. Ele explana para todos os convidados do chá revelação que o filho que a capanga espera é de Baixinho (Rodrigo Garcia).

O protagonista pede a atenção de todos e avisa que antes de descobrirem o sexo do bebê ele preparou uma surpresa. Em um telão, surge a foto de Baixinho com Cacá, que vê seu segredo sendo exposto para todos.

O clima fica mais tenso quando Madalena (Jéssica Ellen) aparece e confronta a filha de Ana Lúcia (Iara Jamra). A revelação causa um burburinho entre os convidados e Violeta (Isabel Teixeira) explode confirmando que finalmente a farsa acabou.

Chá revelação do filho de Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Léo Rosário/Globo

Antes que a festa acabe, Madá estoura o balão e mostra que a mulher espera por um menino. A amiga de Jô (Vitor Sampaio) se revolta com a constatação de que Jão e Madalena estão juntos novamente.

Cacá culpa o casal pela humilhação que passou. Inconformada, ela promete se vingar dos dois.

Chá revelação do filho de Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.