'É uma força da natureza': como é filmar com Fernanda Montenegro?

Novo filme estrelado por Fernanda Montenegro, o longa "Vitória" foi gravado quando a atriz tinha 93 anos — hoje está com 95. A equipe é unanime: a veterana é um "fenômeno da natureza" e mostrou imensa vitalidade durante as filmagens no Rio de Janeiro.

Dona Fernandona no set

Durante a sessão de estreia no Rio de Janeiro, o diretor Andrucha Waddington — marido de Fernanda Torres — revelou detalhes de rodar o filme com a sogra e os cuidados necessários para dar conforto a ela. "Ela realmente é uma força da natureza, ela é uma senhora. Tinha acabado de fazer 93 anos e foi impressionante o que ela entregou. Aparece em quase 100% das cenas".

A gente fez uma estrutura de produção de planejamento de filmagem para dar conforto a ela. Ela se maquiava em casa, chegava com tudo pronto para filmar, para poder otimizar o tempo e não desgastar ela. Andrucha Waddington

O longa narra a história real de Joana Zeferino da Paz, idosa que viveu anos sob anonimato no programa de proteção a testemunhas. Ela foi batizada com o pseudônimo de Dona Vitória após se tornar símbolo de luta contra o tráfico no Rio de Janeiro. Ela usava uma câmera para gravar criminosos e policiais corruptos de uma favela da zona sul da cidade.

Fernanda Montenegro, o diretor Andrucha Waddington, o ator Alan Rocha e equipe foram aplaudidos no lançamento de 'Vitória' Imagem: Webert Belicio / AgNews

Alan Rocha, que vive o jornalista que ajuda a protagonista a desmascarar o tráfico local, detalhou o primeiro encontro com a veterana no set. "Tive a felicidade de fazer um teste, a felicidade de ser aprovado. Teve mais um teste com a Dona Fernanda nesse ensaio. Esse dia foi muito lindo porque a gente foi passando [o texto], várias coisas foram acontecendo, [fomos] improvisando... Esse primeiro encontro foi muito bonito. Ela me deu o aval para estar nesse projeto."

É muito importante para a minha carreira, venho do teatro há muitos anos, muita correria. Dona Fernanda é o nosso ícone, a nossa rainha, a grande dama do teatro brasileiro. Estar ao lado dela é sempre uma aula. Alan Rocha