Vinícius relembra briga entre Giovanna e Vilma e alfineta brothers: 'Distorcem informações'

A conversa sobre os emojis do Queridômetro levou Vinícius a revisitar um antigo conflito no BBB 25. Durante um bate-papo com Delma e Aline na tarde desta quarta-feira, 19, o baiano afirmou que algumas pessoas dentro do reality distorcem informações para se beneficiarem.

"Giovanna tinha cantado a pedra cedo", afirmou o brother, sugerindo que a veterinária já havia alertado sobre a suposta falta de honestidade de alguns participantes.

Acusações de manipulação

Ao ouvir a fala de Vinícius, Delma questionou sobre o que ele estava se referindo. O brother, então, explicou sua visão sobre os acontecimentos. "De pessoas mentirosas na casa, que modificam a informação, não contam da forma que foi dita, para se beneficiar de alguma forma", disse.

O assunto levou Vinícius a relembrar o embate entre Giovanna e Vilma nas primeiras semanas do jogo. Durante um dos Sincerões, a veterinária confrontou a fisioterapeuta e não hesitou em chamá-la de mentirosa.

"Teve a discussão com Giovanna e dona Vilma. Só reverbera em outras atitudes, entendeu? Outras coisas que vieram, que acarretaram em outros acontecimentos", analisou Vinícius.

Embate no Sincerão

A briga citada por Vinícius aconteceu ainda nas primeiras semanas do reality, quando Giovanna e Vilma se enfrentaram durante o Sincerão. Na época, a veterinária acusou a sister de distorcer informações dentro do jogo e afirmou que algumas falas da adversária não condiziam com a realidade.

O conflito dividiu a casa e gerou repercussões que se estenderam ao longo do programa. A rivalidade entre as duas foi um dos primeiros embates declarados do BBB 25, com os grupos tomando lados distintos.