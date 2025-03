BBB: Vinicius explica termo 'Pomba Suja' usado para se referir a Renata

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quarta-feira (19), durante uma conversa na cozinha do BBB 25, Vinicius explicou o significado do termo "Pomba Suja", que usou para se referir a Renata e Eva durante o Sincerão no início da semana.

O que houve

Após ouvir de Vitória que a expressão poderia ser considerada pesada, Vinicius se justificou. "Pomba suja é quando a pessoa faz coisa errada."

Guilherme, ao ouvir a explicação, completou. "Pomba suja tem vários sentidos. A pomba, lá onde eu moro, é a pomba."

Aline também defendeu Vinicius. "Gente, não é pesado. A pomba é aquela mulher de baixo astral, que procura problema fora de hora", disse.

A policial baiana continuou explicando sobre o termo. "Pessoa ordinária pode ser uma pessoa falsa, mentirosa, cara de pau... Uma pessoa, como posso dizer, espertinha, sabe? Mas 'ordinária' jamais será um xingamento, gente. Esse negócio de regionalismo é uma coisa que pega muito, porque as pessoas não entendem o contexto das expressões", disse.