Jornalista Vinícius Dônola sofre acidente de trânsito e passa por cirurgia

O jornalista Vinícius Dônola, da BandNews FM, sofreu um acidente no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia no ombro e voltou ao trabalho hoje.

O que aconteceu

Vinícius conta que foi atingido por um motorista que fez uma conversão proibida para acessar o Túnel Rebouças, na zona sul da cidade. O condutor teria feito a manobra debaixo de uma placa de "proibido virar à direita", na frente de um carro da Polícia Militar e de um guarda municipal que controlava o trânsito.

O jornalista, que andava de bicicleta, foi lançado à distância e rompeu os ligamentos do ombro direito. Ele passou por uma cirurgia, teve alta e voltou ao trabalho hoje, com autorização médica. Ele passará 45 dias com uma tipoia no braço.

Vinícius quer que o acidente chame atenção para a violência no trânsito. "Está tudo sob controle, não estou sentindo dor, estou medicado, mas não queria perder o calor do acontecimento para a gente falar sobre a importância da educação no trânsito", disse.