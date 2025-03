Três cenas cruéis mostram que Bia é pior que Juliano em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (19) de "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) deduz que Basílio (Cauê Campos) e Beatriz (Duda Santos) planejam fugir do país.

Em seguida, a ardilosa revela ao pai que encontrou os passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio.

No final do capítulo, Bia coloca os documentos falsificados no armário de Beatriz para tentar incriminá-la.

Maisa e Cauê Campos interpretam Bia e Basílio em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo e Instagram

Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton. Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.