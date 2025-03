Hora da revolução: última temporada de 'The Handmaid's Tale' ganha trailer

A sexta e última temporada de "The Handmaid's Tale" acaba de ganhar um trailer eletrizante.

O começo do fim

Trailer mostra June (Elizabeth Moss) liderando uma rebelião. "Levantem-se e lutem por sua liberdade! Usamos todos os nossos amigos, todos os que odeiam Gilead, para finalmente declarar: basta", grita a personagem. Confira o trailer, ainda sem legenda:

Quinta temporada terminou em tom de esperança. O último capítulo mostra June e Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) num trem de refugiadas de Gilead tentando chegar em Vancouver e, depois, no Havaí.

A sexta temporada estreia no dia 9 de abril no Paramount+. Serão disponibilizados três capítulos de uma vez, e a partir daí episódios serão divulgados semanalmente. O fim da série vai ao ar no dia 27 de maio.