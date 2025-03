Saryne: Público não quer ver Camarote sendo privilegiado no BBB

Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos. A sua participação no jogo foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (19).

Um dos destaques da eliminação de Gracyanne focou na passividade das emparedadas —Eva e Dani Hypolito também estavam na berlinda. O apresentador também falou sobre como elas não usaram informações importantes que receberam durante o jogo, como com o Seu Fifi e Quarto Secreto.

Para Chico Barney, Gracyanne esteve no lugar de vilã do BBB muito por conta da forma como ela lidou com Diego Hypolito, e também por ter se aliado a Vitória e Camilla no embate com Vitória Strada

Eu acho que se ela tivesse puxado um rompimento com a Vitória ou debatido com o Diego, frente a frente. Sem dizer uma coisa pelas costas e outra pela frente. Eu acho que poderia talvez não ter mexido nessa rejeição, mas ganhado algum apoio.

Chico Barney

Bárbara acrescenta que o ranço do público com a musa fitness também foi motivado por uma teoria de que ela estaria sendo protegida pela produção do programa.

E todo o fato da Xepa ter ficado mais simples neste ano. Eu não vou nem discutir se a decisão da Globo está certa ou errada, mas trouxe essa discussão para as redes sociais (?) Ninguém quer ver um participante, ainda mais um Camarote, sendo privilegiado

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.