Sadie Sink celebra chance de cantar novamente no filme "O'Dessa"

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Sadie Sink se sentiu vulnerável ao cantar no filme "O'Dessa", da Searchlight, mas encontrou alegria em fazer parte de um projeto que combinava seu amor pela música e pela atuação.

"Foi a primeira vez que fiz isso desde que eu era bem pequena", disse a atriz de "Stranger Things" à Reuters.

"Definitivamente, foi um desafio, mas que eu estava disposta a aceitar", acrescentou Sink.

Sink começou a atuar na Broadway quando criança, incluindo o papel principal como a personagem-título no musical "Annie".

No entanto, a atriz de 22 anos fez uma longa pausa nos papéis musicais da Broadway quando sua carreira de atriz decolou, incluindo o papel de Maxine "Max" Mayfield na segunda temporada da popular série da Netflix "Stranger Things".

"O'Dessa" é um drama musical pós-apocalíptico americano escrito e dirigido por Geremy Jasper. Segue uma garota da fazenda chamada O'Dessa, interpretada por Sink, que embarca em uma jornada para recuperar uma preciosa herança de família e resgatar seu verdadeiro amor chamado Euri Dervish, interpretado por Kelvin Harrison Jr.

O filme também é estrelado por Murray Bartlett e Regina Hall como os antagonistas Plutonovich e Neon Dion.

O filme, que estreou no 2025 South by Southwest Film and Television Festival em 8 de março, começará a ser transmitido no Hulu na quinta-feira.

Para Jasper, "O'Dessa" combina sua afinidade com "o folclore americano, os contos de fadas europeus e a ficção científica".

O fato de ser um músico que cresceu nos anos 80 e início dos anos 90 inspirou o diretor de "Patti Cake$" a unir música "operística" e "psicodélica", mas nem sempre foi fácil misturar tanta coisa em um filme musical.

"Eu estava tentando descobrir uma história que pudesse conter todas essas coisas, e foi assim que 'O'Dessa' se tornou", acrescentou.

(Reportagem de Danielle Broadway e Rollo Ross)